Lazio, si pensa anche al mercato in USCITA: Hysaj può salutare? I DETTAGLI sul terzino biancoceleste

Non solo movimenti in entrata per il calciomercato Lazio, ma il club si starebbe muovendo anche per quanto riguarda qualche uscita, soprattutto nei giocatori con ingaggio più pesante.

Come riporta Il Corriere dello Sport, uno dei papabili partenti risponde al nome di Elseid Hysaj, terzino albanese, che attualmente ha un contratto in scadenza nel 2025 ed un ingaggio di 2,2 mln. La società lavora per piazzare il giocatore altrove.