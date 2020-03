Lazio, si lavora al rinnovo di Luis Alberto fino al 2025

Lazio, in casa biancoceleste si lavora per il rinnovo del contratto di Luis Alberto fino al 2025: i dettagli

Luis Alberto fino allo stop del campionato è stato autore di una stagione incredibile. Mai come quest’anno il Mago è infatti stato decisivo in campo mandando a rete i compagni per ben 12 volte aggiudicandosi per ora anche la testa della classifica degli assist-man in tutta Europa.

Come riporta il Corriere dello Sport si pensa al rinnovo, che visti i tempi difficili potrebbe arrivare in via telematica. L’idea è quella di un prolungamento per altri tre anni con lo stipendio raddoppiato pari a 3,5 milioni all’anno. Nessuna clausola rescissoria dovrebbe essere inserita.