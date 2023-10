Lazio, sfuma un obiettivo di mercato, l’agente: «Non si muove da qui»

Sfuma un obiettivo di mercato della Lazio, l’agente dell’ex osservato dei capitolini conferma il prossimo rinnovo con la sua squadra attuale

Sembrerebbe in procinto di sfumare definitivamente un obiettivo di calciomercato della Lazio. Parliamo di Daniele Rugani, calciatore della Juventus affiancato a lungo nella scorsa esatte (e non solo) al club della Capitale. Intervenuto a TMW Davide Torchia agente del difensore ha confermato la possibilità di rinnovo con i bianconeri.

RINNOVO RUGANI – «A me fa molto piacere perché la decisione di un possibile rinnovo sarebbe solo per una motivazione tecnica. Questo fa vedere anche i meriti del club. La prima telefonata è arrivata prima dell’inizio di Serie A. Le prestazioni sono state una conferma per quello che si doveva fare».

FUTURO CON JUVENTUS – «Voglio mettere in conto questo. Quando chiama la Juventus e ti dice che ti vuole è un plus. Il calciatore ama il proprio club e vuole restare nel proprio club. Non è una cosa che accade spesso in questo calcio. Poi c’è anche una parte economica. Deve essere trattato come è giusto che sia ma io non faccio aste. Abbiamo il piacere di restare e se ti chiamano prima loro proprio per farti restare fa ancora più piacere».