Lazio, Patric recupera a rilento: le ultime sulle condizioni del difensore, ancora alle prese con dei problemi fisici che lo tengono lontano dal campo

Tantissima emergenza in casa Lazio, con Maurizio Sarri che oltre ai tre squalificati, dovrà tenere conto di alcuni giocatori alle prese con i loro problemi fisici.

Come riporta il Corriere dello Sport, in dubbio ancora Patric per la sfida di lunedì sera contro l’Udinese. Il difensore continua a riscontrare fastidio nella zona pudica. Probabile il suo forfait anche nel match contro i friulani.