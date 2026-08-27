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Sala: «La Lazio può fare calcio davanti a uno stadio pieno. Si parlava di anno zero, ma era solo ridimensionamento»

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28 minuti ago

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Il giornalista Cristiano Sala ha fatto il punto sulla Lazio tra mercato e vittoria in campionato contro il Bologna. Le dichiarazioni

L’entusiasmo per il successo esterno dei biancocelesti è stato il tema centrale del mattino. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Cristiano Sala ha commentato la prova di forza degli uomini di Gennaro Gattuso al Dall’Ara: «Siamo assolutamente felici della vittoria della Lazio a Bologna, trasferta meravigliosa colorata di bianco e di celeste. La Lazio di fronte ad uno stadio pieno tira fuori il carattere che vuole l’allenatore. Dove lo stadio è stadio, ossia pieno, la Lazio di Gattuso può fare calcio».

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La protesta dei tifosi

Un focus importante è stato dedicato all’atmosfera surreale vissuta negli ultimi mesi attorno alla squadra e alla risposta del gruppo in mezzo al clima di contestazione. Su questo aspetto, Cristiano Sala ha spiegato: «La Lazio è preparata alla dimensione dell’assenza dei tifosi, visto che arriva da due ritiri così. La Lazio fino a poco tempo fa parlava di progetto e anno zero, in realtà era solo ridimensionamento».

Sala e i dubbi sul mercato

Infine, lo sguardo si è spostato sulle ultime battute della sessione estiva di trasferimenti, dove la prudenza resta massima. Interrogato sulle trattative e sul voto da dare all’operato della società, Sala ha preferito non sbilanciarsi: «Voto al mercato? Aspetto la fine del calciomercato per evitare brutte figure, non voglio escludere brutte sorprese».

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