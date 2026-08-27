Focus
Frattesi, il centrocampista cerca il colpaccio all’Olimpico! Può eguagliare Zarate e Floccari
Frattesi, il centrocampista cerca il colpaccio all’Olimpico in occasione di Lazio-Genoa: può eguagliare Zarate e Floccari
La Lazio si appresta ad ospitare il Genoa allo Stadio Olimpico per la seconda giornata di Serie A. Tra i protagonisti più attesi del match figura indubbiamente Davide Frattesi, già decisivo con un gol all’esordio assoluto in maglia biancoceleste nel successo contro il Bologna.
Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Sutalo, l’ufficialità di Pinamonti e molto altro
Il record storico che insegue Davide Frattesi
Come rilevato dalle statistiche ufficiali di Opta, il centrocampista azzurro si trova a un passo da un traguardo statistico prestigioso. Soltanto due giocatori negli ultimi vent’anni sono riusciti a segnare in ciascuna delle prime due presenze nel massimo campionato con la Lazio: l’attaccante argentino Mauro Zárate nel 2008 e il centravanti Sergio Floccari nel 2010.
Davide Frattesi trascinatore contro il Genoa
Battere la difesa del Genoa permetterebbe a Davide Frattesi di iscrivere il proprio nome accanto a due icone del passato recente della società capitolina. I tifosi biancocelesti sognano già la seconda perla consecutiva per spingere la squadra a punteggio pieno in classifica e consacrare il nuovo beniamino dell’Olimpico.
News
Classifica Serie A 2026/27: primi tre punti per la Lazio di Gattuso
Classifica Serie A 2026/27: tutti gli aggiornamenti giornata dopo giornata sulla stagione della Lazio di mister Gennaro Gattuso La Serie...
Risultati Serie A 2026/27, 1ª giornata: i risultati delle partite disputate
Risultati Serie A 2026/27, il programma completo della prima giornata di campionato. La partita della Lazio di Gennaro Gattuso e...
Frattesi, il centrocampista cerca il colpaccio all’Olimpico! Può eguagliare Zarate e Floccari
Frattesi, il centrocampista cerca il colpaccio all’Olimpico in occasione di Lazio-Genoa: può eguagliare Zarate e Floccari La Lazio si appresta...