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Frattesi, il centrocampista cerca il colpaccio all’Olimpico! Può eguagliare Zarate e Floccari

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20 minuti ago

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Frattesi, il centrocampista cerca il colpaccio all’Olimpico in occasione di Lazio-Genoa: può eguagliare Zarate e Floccari

La Lazio si appresta ad ospitare il Genoa allo Stadio Olimpico per la seconda giornata di Serie A. Tra i protagonisti più attesi del match figura indubbiamente Davide Frattesi, già decisivo con un gol all’esordio assoluto in maglia biancoceleste nel successo contro il Bologna.

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Il record storico che insegue Davide Frattesi

Come rilevato dalle statistiche ufficiali di Opta, il centrocampista azzurro si trova a un passo da un traguardo statistico prestigioso. Soltanto due giocatori negli ultimi vent’anni sono riusciti a segnare in ciascuna delle prime due presenze nel massimo campionato con la Lazio: l’attaccante argentino Mauro Zárate nel 2008 e il centravanti Sergio Floccari nel 2010.

Davide Frattesi trascinatore contro il Genoa

Battere la difesa del Genoa permetterebbe a Davide Frattesi di iscrivere il proprio nome accanto a due icone del passato recente della società capitolina. I tifosi biancocelesti sognano già la seconda perla consecutiva per spingere la squadra a punteggio pieno in classifica e consacrare il nuovo beniamino dell’Olimpico.

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