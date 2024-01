Lazio, sensazioni buone da Formello: procede il recupero di Luis Alberto e Immobile. Le ultime sulla situazione

Come riportato dal Corriere dello Sport, procede bene il recupero di due uomini chiave della Lazio, ovvero Ciro Immobile e Luis Alberto, alle prese con i loro problemi fisici.

Il mago, ieri pomeriggio, ha lavorato in campo in solitaria, per il secondo giorno di fila. Il capitano invece ha svolto una sgambata in mattinata. Entrambi stanno facendo di tutto per anticipare il loro rientro, magari a ridosso della Supercoppa Italiana.