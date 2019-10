Lazio, sei Immobile dipendente: lo dicono i numeri

Senza Ciro Immobile, la Lazio non sa segnare: 4 partite in cui non è stato titolare, 3 sono state perse. E se manca lui…

La Lazio non può fare a meno di Ciro Immobile. Statistiche alla mano, i numeri sono chiari: la squadra di Inzaghi ha perso 3 partite su 4, senza il centravanti titolare. E ancora – come ricorda il Corriere dello Sport – delle 20 reti messe a segno, 10 portano la sua firma e in altre 3 ha messo il suo zampino offrendo il passaggio vincente.

Ad impensierire è la mancanza di un centravanti che sappia rimpiazzare Ciro in termini realizzativi: Correa manca di cinismo sotto porta (solo 2 gol fino ad ora), mentre Caicedo crea tanto per la squadra e per i compagni, senza essere il finalizzatore principale.

Discorso a parte per Adekanye che sembra essere ancora un oggetto misterioso.

Inzomma, Lazio: niente Ciro, niente gol.