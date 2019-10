Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 26 Ottobre 2019

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 26 Ottobre

Spazio a Milan, Inter e Juventus. Sono queste le squadre a cui il Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport dedicano le prime pagine: dalle parole di Maldini contro Berlusconi, fino ai conti dei bianconeri per arrivare a Mbappè, passando per la lotta scudetto.

L’edizione romana del Corriere dello Sport, invece, dedica il taglio alto al bomber della Lazio: «No Ciro, no gol». Mentre il resto della pagina è occupata dalla Roma: «Moviola, crociata giallorossa».