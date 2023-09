Lazio, segnali positivi da Vecino e Pedro a Formello: le ultime sulle loro condizioni. L’ultimo allenamento settimanale porta buone notizie

Vecino e Pedro sono entrati in campo oggi a Formello leggermente dopo rispetto ai compagni e hanno svolto entrambi un lavoro differenziato atletico e tecnico. Torneranno in gruppo la prossima settimana, in questi giorni sono state gestite le loro condizioni.

Uguale discorso per Pellegrini, colpito al polpaccio martedì, rimasto a riposo per precauzione fino a stamattina. Sarri ha concesso 2 giorni di riposo alla squadra, le sedute riprenderanno lunedì, il gruppo tornerà al completo tra mercoledì e giovedì una volta terminati gli impegni delle nazionali.