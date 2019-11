Lazio, quasi sempre vincente nei secondi tempi: il dato

Il dato sui secondi tempi della squadra di Inzaghi: prima in Serie A dal 45′ in poi

La Lazio si prepara alla sfida di domani che vedrà i biancocelesti di Inzaghi sfidare il Celtic in una gara cruciale per il proseguo del cammino in Europa League.

Stando a quanto riportato da Lazio Page c’è un dato interessante che riguarda i secondi tempi biancocelesti: la Lazio ha infatti perso solo uno dei secondi tempi in campionato (Ferrara) vincendone 8 e pareggiandone 2. Quello della squadra di Inzaghi è il miglior dato in Serie A.

Classifica secondi tempi:

26 Lazio

24 Juventus

20 Sassuolo

18 Cagliari

17 Inter Atalanta Fiorentina Napoli

16 Parma

15 Verona

14 Roma