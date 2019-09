Lazio, scatta la multa per Immobile: il regolamento è stato redatto da Peruzzi

Ciro Immobile domenica sera ha contestato la scelta di Inzaghi di sostituirlo: per lui scatterà automaticamente la multa

Come anticipato, Ciro Immobile domenica sera ha contestato platealmente la scelta di mister Inzaghi di sostituirlo con Caicedo a metà della ripresa. Per il centravanti, riporta il Corriere dello Sport, scatterà automaticamente una multa, poiché è venuto meno al rispetto del regolamento. Quest’ultimo è stato redatto da Angelo Peruzzi, e firmato da tutti i componenti della rosa all’inizio di agosto, durante la preparazione estiva. E’ composto da alcune regole interne in vigore a Formello tra cui, appunto, il rispetto delle scelte dell’allenatore. La cassa comune della squadra è tenuta dal club manager e a fine stagione quei soldi saranno devoluti in beneficenza. Ci sono stati altri casi di ‘pagamento’ nel recente passato, ‘Ciruzzo’ non si sottrarrà.