Le cifre del quarto colpo di mercato biancoceleste.

Lazio e Spal stanno ultimando gli ultimi dettagli burocratici per il passaggio in biancoceleste di Mohamed Fares. In questo momento, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe in corso lo scambio di documenti tra le due società. Il classe ’96 riabbraccerà Manuel Lazzari, suo compagno di fascia.

Le cifre dell’affare: ai ferraresi andranno 8 milioni di euro per l’acquisto più uno di bonus, per un totale di 9 milioni di euro.