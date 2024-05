Lazio Sassuolo, le probabili formazioni

Lazio Sassuolo, a pochi giorni dalla gara che chiude il campionato dei biancocelesti queste le probabili formazioni

Ormai ci siamo l’attesa sta per finire, domenica la Lazio torna in campo per sfidare il retrocesso Sassuolo dell’ex Ballardini per chiudere al meglio la sua annata in campionato. A pochi giorni dalla partita queste le probabili scelte di Tudor e Ballardini

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Rovella, Vecino, Felipe Anderson; Kamada, Zaccagni; Immobile. All.: Tudor

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Kumbulla, Ferrari, Doig; Lipani, Obiang, Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All.: Ballardini