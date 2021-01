Lazio Sassuolo, Acerbi: «Hanno la nostra stessa classifica, serve attenzione»

Francesco Acerbi ha parlato alla vigilia di Lazio Sassuolo

Francesco Acerbi ha parlato alla vigilia di Lazio Sassuolo al Match program della sfida dell’Olimpico in programma nella giornata di domani. Ecco le parole del difensore centrale della Lazio.

«Ho affrontato tante volte il Sassuolo da ex in questi anni, hanno ottime persone e ottimi calciatori, quello emiliano è un bell’ambiente, all’interno ci sono grandi lavoratori. Loro giocano bene, con uno stile ben definito, De Zerbi ha calciatori ideali per il suo tipo di gioco, il Sassuolo è un punto dietro di noi e quindi servirà ancor maggiore attenzione del solito».