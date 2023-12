Lazio, Sarri si prepara a sganciare l’arma segreta dopo l’infortunio di Immobile. Ecco cosa ha in mente il tecnico

Come riporta il Corriere dello Sport, per la gara della Lazio in programma domani e non solo, Sarri si prepara a sganciare con più frequenza Gustav Isaksen. Contro il Frosinone toccherà a Felipe Anderson, Castellanos e Zaccagni, ma il danese si prepara a “spaccare” la partita, entrando in corsa per mettere in mostra il suo piede sinistro.

Ci sono le condizioni e le possibilità per imporsi, anche e soprattutto se Sarri utilizzerà di nuovo Felipe falso 9 in alternativa a Castellanos.