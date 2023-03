Lazio, Sarri si lamenta: «Sembra che sia l’unico dinosauro che vede questa cosa»

Sarri, in conferenza stampa il comandante tratta l’argomento legato agli infortuni ecco le sue parole a riguardo

Alla vigilia della delicata sfida di domani contro l’Az Alkmaar, Maurizio Sarri si sofferma sugli infortuni, lamentandosi per le numerose partite che ne creano il rischio

INFORTUNI – Fino a questo momento abbiamo avuto pochi infortuni muscolari, nonostante la scelta assurda di giocare un Mondiale a metà stagione. Ci sono alti rischi di infortuni, per esempio anche il campo qui è indecente e c’è da considerare anche questo.

Sono rimasto l’unico dinosauro che vede queste cose nel calcio. I cambi si faranno in base a quello che vedremo in questi giorni e dice il medico, sperando di mandare in campo comunque una formazione competitiva Non posso ignorare questo rischio, solo perché vogliamo passare. Sono chiamato a gestire la rosa, giocando praticamente sempre.