Lazio, Sarri pesca dalla Primavera: ecco chi ha convocato contro l’Atletico Madrid. Le scelte del tecnico per la sfida di stasera

Mancano poche ore ala sfida Atletico Madrid-Lazio. La squadra di Sarri scenderà in campo per cercare di classificarsi prima nel girone E di Champions League. In questi minuti il Comandante capitolino ha diramato la lista dei giocatori convocati: non ci sarà il giovane Ruggeri della Primavera, sostituito da Dutu, mentre la scelta per il terzo portiere è ricaduta su Magro, chiamato al posto di Mandas che, come Kamenovic e Basic, non rientra nella lista Uefa. Di seguito i convocati.