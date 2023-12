Lazio, Sarri esalta il suo giocatore: «Ha colpi fenomenali e lo spirito di un 18enne»

Sarri, il tecnico biancoceleste in conferenza stampa premia ed elogia un big della rosa: ecco di chi si tratta

Alla vigilia della sfida che vale il primato di Champions con l’Atletico, Sarri ha espresso dolci parole di elogio nei confronti di Pedro, ecco cos ha detto sullo spagnolo

PEDRO – «Avere fiducia in Pedro è facile, anche se uno non lo conosce basta leggere il curriculum. Uno dei più vincenti al mondo, ora ha 36 anni e non può garantirci tutte le partite o 90 minuti, ma ha colpi fenomenali. Si allena con lo spirito di un 18enne, è un onore e un piacere allenarlo».