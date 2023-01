Lazio-Sarri, divorzio a giugno? Tottenham e Atletico Madrid sul tecnico

Nonostante un contratto fino al 20 giugno del 2025, Sarri potrebbe lasciare la Lazio a giugno: Tottenham e Atletico Madrid su di lui

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio non è più così sicuro. Come riferito da Il Messaggero infatti, gli ultimi dissapori con il presidente Lotito e il rapporto praticamente inesistente con Tare, in scadenza a giugno ma col patron pronto a proporgli il rinnovo del contratto, stanno spingendo il tecnico a guardarsi intorno.

Il Tottenham, che perderà sicuramente Conte e deve fare i conti con l’inibizione di due anni e mezzo di Paratici, tiene d’occhio il tecnico che in Premier ha lasciato ottimi ricordi con l’Europa League vinta con il Chelsea nel 2018-2019. Anche l’Atletico Madrid, in Spagna, ha cominciato a farci un pensierino. Serviranno chiarimenti importanti sul futuro per convincere Sarri, che comunque continua a dare priorità alla Lazio visto anche il grande legame con l’ambiente, per rinsaldare un rapporto esposto ai primi scricchiolii. L’ex Napoli vuole piena voce in capitolo sul mercato: entro giugno si aspetta le risposte che cerca.