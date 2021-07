Lazio, Sarri chiede un centrale. I nomi al vaglio per la difesa

Lazio, Maurizio Sarri ha espressamente chiesto un centrale destro come alternativa a Luiz Felipe. I nomi accostati ai biancocelesti

Il Corriere dello Sport analizza la situazione relativa alla retroguardia della Lazio, reparto che inevitabilmente subirà una rivoluzione con il passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4. Sarri aspetta un centrale di destra da alternare con Luiz Felipe, poiché Radu sarà utilizzato principalmente da terzino. Si testerà anche Vavro in ritiro, di ritorno dal prestito all’Huesca. Il tecnico sperava di vederlo all’opera all’Europeo, ma prima la panchina e poi la quarantena hanno bloccato lo slovacco.

L’intenzione dei biancocelesti comunque, è quella di acquistare un solo centrale, due se si riterrà necessario. É stato proposto anche German Pezzella della Fiorentina, in scadenza nel 2022 e ha chiesto la cessione. La Lazio intanto ha smentito trattative per Piero Hincapié, centrale ecuadoriano del Talleres, ma in Sudamerica danno per certo il suo arrivo.