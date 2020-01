Lazio Sampdoria, le parole in zona mista dell’unico marcatore blucerchiato Linetty sulla sconfitta allo Stadio Olimpico

Termina 5-1 il match fra Lazio e Sampdoria: i biancocelesti chiudono tutto nei primi venti minuti del primo tempo. Gol bandiera per Linetty che in zona mista ha commentato così la sfida:

«Dopo 20 minuti stavamo perdendo già 3-0 e dobbiamo giocare meglio ed essere più concentrati. Abbiamo quasi sempre perso le seconde e terze palle. Complimenti per la Lazio perché è una squadra forte e ha fatto un’ottima partita. Abbiamo fatto errori facili che non dovevamo fare e abbiamo presi troppi gol, abbiamo sbagliato. Che ci serva da lezione per le prossime partite. Contro il Brescia abbiamo creato più occasioni da gol ma la Lazio è una squadra forte e dovevamo giocare meglio. Preferisco non fare gol oggi ma quando serve per pareggiare o vincere.»