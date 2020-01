Dopo la goleada della Lazio rifilata ai danni della Sampdoria, Lucas Leiva commenta la partita ai microfoni di Lazio Style Channel

La Lazio vince ancora, dando ai propri tifosi la gioia della goleada: la squadra di Ranieri prende 5 gol dai biancocelesti.

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Lucas Leiva: «Abbiamo cominciato bene e segnato presto, poi abbiamo gestito. Abbiamo continuato con concentrazione, mi dispiace per il gol ma ci sta. Fra due giorni ci aspetta una sfida difficile contro la più difficile per me ma possiamo andare avanti anche in Coppa Italia. La squadra non sono solo gli undici titolari, abbiamo visto con Bastos. Bobby è giovane e può ancora migliorare. Complimenti. Una squadra vincente ha giocatori pieni di fame come i nostri».