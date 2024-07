Lazio, il saluto di Cataldi a Immobile: «Giocare e condividere lo spogliatoio con te…» -FOTO. Ecco il post social

Danilo Cataldi ha voluto salutare pubblicamente Ciro Immobile, approdato al Besiktas. Il centrocampista della Lazio ha condiviso su Instagram alcuni scatti con l’attaccante, per poi scrivere: “Giocare e condividere lo spogliatoio con te è stato un onore e un piacere. Ci hai fatto esultare per 207 volte. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Trofei, debry, emozioni. Il momento dei saluti è sempre difficile, ma questo non è un addio, è un arrivederci. In bocca al lupo, Ciro. Ti auguro il meglio. Il tuo nome è nella storia della Lazio e questa sarà sempre casa tua. Ti voglio bene”.