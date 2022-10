Lazio Salernitana, gli ultras campani disertano la trasferta

Gli ultras della Salernitana diserteranno l’Olimpico per il match con la Lazio, in programma domenica alle 18

Questo il comunicato apparso sulla loro pagina Facebook: «Cinquequento biglietti in un settore che ne può contenere dieci volte in più è un’offesa a una tifoseria, a un’intera città e alla nostra intelligenza. Non ci piegheremo a questi ricatti, a queste decisioni sciocche e senza alcun senso. Se questo deve essere, abbiate le palle di vietare la trasferta per manifesta incapacità gestionale. 500 biglietti significare fare una lotteria tra chi deve partire e chi deve rimanere a casa e noi questa cosa non la faremo mai. Noi non ci saremo e chiediamo a tutta la tifoseria salernitana di fare altrettanto. Quel settore deve rimanere vuoto e deve rappresentare la vergogna di una decisione presa senza alcun senso logico. Sia chiara una cosa: chi non si attiene a quanto scritto, sarà considerato controcorrente e nostro nemico. Curva Sud Siberiano».