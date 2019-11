Lazio, nuovi problemi per Dziczek: il comunicato della Salernitana

Si ferma Dziczek. Il giocatore della Lazio, ma in prestito alla Salernitana, si è fermato durante il riscaldamento lo scorso sabato

Altro stop per Patryk Dziczek. Il centrocampista della Lazio, in prestito alla Salernitana, si è fermato durante il riscaldamento nella partita contro la Virtus Entella. Oggi è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, questo il comunicato del club granata sulle sue condizioni: «Gli esami clinici-strumentali a cui si è sottoposto questa mattina Patryk Dziczek presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro con distrazione del collaterale mediale. Tra 15 giorni sarà effettuato nuovo controllo radiologico per definire la prognosi agonistica».