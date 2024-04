Lazio Salernitana, Arianna Mihajlovic ringrazia i tifosi per lo striscione in ricordo di Sinisa – FOTO

Lazio Salernitana, la moglie dell’ex calciatore ringrazia i tifosi biancocelesti per lo striscione celebrativo nei confronti del serbo

Lazio Salernitana è stata una gara difficile non solo per l’importanza del match, ma anche per il clima rovente che aleggiava nello stadio Olimpico. Nella contestazione però, i tifosi biancocelesti hanno voluto dedicare uno striscione a Sinisa Mihajlovic, calciatore mai dimenticato nonostante siano passati due anni.

A ringraziare i tifosi ci pensa sui social la moglie Arianna, la quale esclama quanto segue in questo post

PAROLE – Grazie alla tifoseria della Lazio che non manca occasione di ricordare Sinisa ! Vi amo. Sono felice che abbia lasciato un segno così importante nel cuore di tutti voi