Lazio, Rovella-Pellegrini: domani le visite mediche. Ecco l’orario. Per i due ormai ex Juve visite e poi firme sui contratti

Nicoló Rovella arrivato questa mattina nella Capitale, domani si sottoporrà alle visite mediche di rito in Paideia. L’appuntamento è fissato alle 9.00, poi si recherà in Isokinetic per sottoporsi ai test atletici. Stesso protocollo anche per Luca Pellegrini che è già a Roma. Il terzino sinistro sarà quindi di nuovo a disposizione di Sarri. Per i due ormai ex Juve visite e poi firme sui contratti per iniziare la loro avventura con la Lazio.