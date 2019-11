Lazio e Roma viaggiano con lo stesso ritmo

Stesso ritmo per Inzaghi e Fonseca: Lazio e Roma, inoltre, hanno vinto con lo stesso risultato nell’ultima gara di campionato

Una tra le mura casalinghe, l’altra nella fredda Udine. Lazio e Roma hanno guadagnato i tre punti, entrambe, con un netto 4-0. Come sottolineato dall’edizione odierna de Il Messaggero, una vittoria in contemporanea con uno scarto di quattro gol è praticamente una rarità: solo altre due volte è successo. Ma quel che desta curiosità è che le due squadre stanno tenendo lo stesso ritmo in campionato: su dieci gare, otto portano lo stesso risultato. Inzaghi e Fonseca insieme hanno vinto, pareggiato e perso. Il quotidiano ha riportato anche la serie dei risultati, di seguito:

4^ giornata: Bol-Rom 1-2 e Laz-Par 2-0

5^ giornata: Int-Laz 1-0 e Rom-Ata 0-2

6^ giornata: Laz-Gen 4-0 e Lec-Rom 0-1

7^ giornata: Bol-Laz 2-2 e Rom-Cagl 1-1

8^ giornata: Laz-Ata 3-3 e Samp-Rom 0-0

9^ giornata: Fio-Laz 1-2 e Rom-Mil 2-1

10^ giornata: Laz-Tor 4-0 e Udi-Rom 0-4