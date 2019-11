Lazio, ora sei grande! Miglior differenza reti e l’ennesimo record nell’era Inzaghi

La Lazio ha la miglior differenza reti del campionato e, con 11 gol dopo 11 giornate, ha siglato l’ennesimo record dell’era Inzaghi

La Lazio sembra aver finalmente ingranato la marcia giusta e, dopo un avvio di campionato altalenante, la squadra è riuscita ad ottenere nove punti nelle ultime tre partite, compresi quelli di ieri a San Siro. Come riporta Lazio Page, i capitolini hanno la migliore differenza reti del campionato (+13, come l’Inter). I biancocelesti, poi, hanno subito solamente undici gol in undici giornate: questo è il miglior dato dell’era Inzaghi e delle ultime otto stagioni.