Reina: «Ecco cosa ho detto a Pedro prima del derby»

Reina ha parlato a Lazio Style Radio nel post partita di Lazio Roma, match valido per la sesta gionata di campionato. Le sue parole:

SULLA PRESTAZIONE – «Ogni tanto scappa qualche parata, primi 30 minuti buoni, poi bravura loro abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e ci hanno accorciato. Su calcio d’angolo erano pericoloso. Abbiamo subito gol e siamo stati titubanti, poi abbiamo ripreso la partita in mano, poi alla fine è normale soffrire ma forse c’è più gusto a vincere così»

PARATE SU ZANIOLO – «Il tiro del secondo tempo non è stato il più difficile, quella su calcio d’angolo può sembrare banale ma ho avuto la fortuna di deviarla sul palo, sono contento di aver contribuito alla vittoria della squadra».

DERBY – «In un derby non ci sono favoriti, davanti a tutti questi tifosi meravigliosi è stata tutta un’altra partita. L’unica cosa che abbiamo sbagliato forse a livello di punti è stato a Cagliari li ci mancano due punti».

PEDRO – «Quando si avvicinano le partite grandi bisogna avere grandi giocatori, e lui lo è lo ha dimostrato io gli avevo detto di divertirsi perchè questa sarebbe stata la sua partita e lo è stato»

COMPAGNI IN DIFESA – «Il modo di difendere è cambiato, sono molto felice di lavorare con questi ragazzi che stanno facendo il possibile per accorciare i tempi e far si che le idee del mister siano apprese il prima possibile»