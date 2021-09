Lazio Roma probabili formazioni: Lazzari favorito su Marusic

Lazio Roma, le probabili formazioni: Lazzari favorito su Marusic sulla fascia destra; per il resto solo conferme

Il grande giorno è arrivato. Oggi alle ore 18, allo stadio Olimpico, prenderà il via Lazio-Roma, un derby molto atteso. Sarri, che tornerà in panchina dopo le due giornate di squalifica per i fatti di Milano, sembra avere comunque pochi dubbi di formazione.

Infatti, basandosi sulla rifinitura di ieri, l’unico vero ballottaggio sembrerebbe essere quello per la fascia destra. Lazzari sembra favorito su Marusic. A centrocampo dovrebbero tornare dal 1′ Milinkovic e Leiva, anche se Cataldi e Akpa Akpro possono avere chance. In avanti scelte quasi obbligate, con il trio Pedro-Immobile-Anderson.

Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Roma:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson. All. Maurizio Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All. Josè Mourinho.