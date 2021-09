Allenamento Lazio, Sarri non scioglie del tutto i dubbi di formazione

Allenamento Lazio, terminata la rifinitura a Formello. Maurizio Sarri non ha ancora sciolti tutti i dubbi di formazione

È da poco terminata la rifinitura in quel di Formello, con Maurizio Sarri che non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione in vista del derby. Sono certi i ritorni nell’undici titolare di Milinkovic e Pedro, partiti fuori contro il Torino. Reina confermato tra i pali, in difesa spazio a Hysaj, Acerbi e Luiz Felipe, mentre si giocano un posto Lazzari e Marusic a destra.

A centrocampo accanto a Milinkovic potrebbero esserci Luis Alberto e Leiva, ma occhio a Cataldi e Akpa Akpro che insidiano il Mago e il brasiliano. Davanti fiducia a Immobile, Felipe Anderson e Pedro.