Lazio-Roma, a pochi giorni dalla stracittadina dell’Olimpico ecco dove seguire il big match di Coppa Italia in tv e streaming

Finalmente ci siamo, mercoledì torna in campo la Lazio e non in un match qualsiasi ma nel derby della capitale contro la Roma da non fallire. La partita inizierà alle ore 18, e sarà trasmessa su Italia 1 ma non perdetevi come di consueto la cronaca testuale del match su LazioNews24! Vi aspettiamo