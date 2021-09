Lazio Roma, all’Olimpico presenti 30mila spettatori

Lazio Roma avrà anche inevitabilmente una bella cornice di pubblico: allo stadio Olimpico sarà derby anche sugli spalti

L’attesa per il derby sta ormai per finire. Domani alle ore 18 sarà Lazio Roma. E allo stadio Olimpico ci sarà la cornice di pubblico giusto per una sfida tanto attesa.

Infatti, come rivelato da Il Tempo, allo stadio Olimpico ci saranno oltre 30mila spettatori. Nonostante le restrizioni legate al periodo pandemico, le tifoserie hanno risposto presente al richiamo della stracittadina. I laziali dovrebbero essere circa 20mila, pronti a spingere gli uomini di Sarri.