Lazio-Roma, curioso siparietto a fine match negli spogliatoi tra Immobile e Massa: i dettagli

Lazio-Roma, al termine del derby spunta un curioso retroscena che vede protagonisti il bomber e l’arbitro della gara

Termina in parità Lazio-Roma, e lo 0-0 non smuove di molto la classifica di entrambe le compagini per i loro rispettivi obiettivi. Al termine della gara, negli spogliatoi spunta un retroscena che ha visto protagonisti Immobile e Massa

Rientrando negli spogliatoi, l’attaccante biancoceleste ha chiesto spiegazioni al direttore di gara riguardo, il contrasto di gioco con Mancini che ha sancito l’ammonizione solo il calciatore aquilotto. Ecco le parole di chiarimento tra Immobile e l’arbitro

Immobile: Ma dimmi una cosa. Nella ressa a me hai ammonito?

Massa: No, a te ho ammonito per il fallo. Per la ressa, se ammonisco, ne do uno per parte.

Immobile: Avrei preferito più per la ressa. Ne acchiappi uno…