Lazio-Roma, bus deviati e parcheggi off limits: le info sulla viabilità

Domenica c’è Lazio-Roma. In attesa delle disposizioni del Prefetto, sul fronte della viabilità sarà prevista una disciplina per la sosta

Domenica primo settembre, alle 18, la Capitale si ferma per il derby Lazio-Roma all’Olimpico. In attesa delle disposizioni del Prefetto, sul fronte della viabilità sarà prevista la consueta disciplina per la sosta in occasione dei grandi eventi ospitati dall’impianto del Foro Italico, con divieti di sosta a partire dalle 7 in viale dei Robilant, viale Antonino di San Giuliano, piazzale, lungotevere e largo Maresciallo Diaz. Previste inoltre, scrive romatoday.it, temporanee chiusure sui lungotevere Cadorna e Diaz, Ponte Duca d’Aosta, via Tor di Quinto nel tratto tra largo Diaz e via Civita Castellana, infine sui lungotevere della Vittoria e Oberdan.

RAGGIUNGERE LO STADIO – A proposito del trasporto pubblico, lo stadio si potrà raggiungere con il tram 2 o con 14 linee in arrivo da diverse zone della città: 23, 31, 69, 80, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Il piano prevede, poi, di liberare dalle auto in sosta tutte le zone limitrofe allo stadio, delocalizzare i parcheggi di auto e pullman, collocandoli in viale della XVII Olimpiade, piazzale Clodio e viale di Tor di Quinto e consentire in lungotevere Flaminio e lungotevere Thaon de Revel esclusivamente le soste regolate dalla segnaletica esistente e non più al centro della carreggiata. Saranno istituiti, infine, divieti di fermata in via Morra di Lavriano in entrambi i lati e nell’area di parcheggio compresa tra lungotevere Cadorna, via dei Gladiatori e via Prato Falcone.