Lazio Roma, Baroni: «Il derby è talmente straordinario che davanti ai nostri tifosi ci sarà tutta l’energia immaginabile»

Alla vigilia dell’attesissima sfida in programma per domani sera Lazio Roma, l’allenatore biancoceleste valuta le possibilità per vincere questa partita decisiva anche per la corsa verso la Champions League.

Il tecnico biancoceleste ha in mente un piano ben chiaro e, nella sua conferenza stampa pre partita ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il supporto che si attende allo stadio Olimpico per questa sfida. Le sue parole poi riportate da TMW:

«Non credo che storicamente ci sia un altro derby giocato così ravvicinato dopo una partita di coppa, questo non cambia nulla. Il derby si può giocare anche dopo un’altra partita, è talmente straordinario che specialmente davanti ai nostri tifosi ci sarà tutta l’energia immaginabile e i tifosi ci aiuteranno».

