Lazio e Roma su Akgun: derby di mercato per l’ala dell’Adana Demirspor

Derby di mercato per Akgun: Lazio e Roma sulle tracce del classe 2000, ala dell’Adana Demirspor. La situazione

Quello di Akgun non è un nome nuovo per il mercato della Lazio. Il giocatore è seguito da tempo dai biancocelesti e, anche in questa sessione, spunta la sua candidatura. Secondo il portale Ensonhaber, però, anche la Roma avrebbe fatto qualche domanda sul classe 2000 allenato da Vincenzo Montella.

Il ragazzo, ala dell’Adana Demirspor in prestito dal Galatasaray, si è reso protagonista della Super Lig con 8 reti e 11 assist in 34 presenze, mostrando grande duttilità. Il cartellino si aggirerebbe intorno ai 7 milioni e – in Turchia giurano – Tare avrebbe in programma un viaggio per poter discutere personalmente dell’affare.