Lazio, Rodia: «Correa non ha voluto rischiare»

La Lazio vince e stupisce anche con qualche assenza di troppo. Il medico sociale biancoceleste è intervenuto i microfoni della radio sociale per fare il punto sull’infermeria.

Il Dott. Rodia ha detto: «Correa non ha voluto rischiare ma siamo ottimisti per la prossima settimana. Il coefficiente di rischio in questa partita era alto e abbiamo ritenuto opportuno non rischiare di perderlo anche in vista dei prossimi impegni. Lukaku sta facendo la riatletizzazione in quanto il ginocchio ha risposto molto bene all’operazione e deve ritornare ad una buona forma muscolare. Vavro e Marusic dovrebbero rientrare in settimana e siamo ottimisti. Siamo vaccinati per le prossime gare che saranno anticipi. Leiva ha accusato dei crampi ed è uscito per precauzione».