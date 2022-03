Lazio, rivoluzione in mediana: occhi su Djuricic e Saponara a costo zero

Calciomercato Lazio: i biancocelesti guardano a Djuricic e Saponara, due obiettivi a costo zero

Nell’ottica della rivoluzione della prossima stagione, la Lazio studia anche diversi colpi in mediana. Il futuro di Luis Alberto non sembra così limpido in biancoceleste, dopo i problemi di inizio stagione e le lamentele dell’ultimo periodo. Così il club, se dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe pensare di cederlo. E allora ecco spuntare fuori i nomi dei papabili sostituti in mediana.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nel vertice di mercoledì scorso a Formello il d.s. Tare avrebbe fatto due nomi: quello di Filip Djuricic del Sassuolo e quello di Riccardo Saponara della Fiorentina, entrambi in scadenza di contratto a giugno e quindi tesserabili a costo zero.