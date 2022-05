Lazio, rivoluzione in difesa: il preferito di Tare è Omeragic

La Lazio si appresta a rivoluzionare il proprio reparto difensivo: il preferito di Tare è Omeragic, centrale dello Zurigo

Quella che verrà sarà un’estate importante per la Lazio anche dal punto di vista del reparto difensivo. Solo Patric è vicino alla permanenza: Luiz Felipe lascerà Formello per il Betis Siviglia, Acerbi resta in bilico.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, viste le difficoltà per arrivare a Romagnoli, il preferito di Tare è diventato Omeragic, centrale 20enne dello Zurigo. Il costo del cartellino si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Preoccupa la fragilità fisica (A 16 anni si è rotto il perone e attualmente sta risolvendo un problema al menisco) ma il talento non si discute.