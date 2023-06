Lazio-Peruzzi, ritorno possibile! Ma l’ex portiere pretende una cosa

Primi contatti tra la Lazio e Angelo Peruzzi per il possibile ritorno dell’ex portiere a Formello in qualità di team manager: le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Lazio sarebbero partiti i primi contatti per il possibile ritorno di Angelo Peruzzi a Formello in qualità di team manager.

L’ex portiere è una figura molto gradita a Maurizio Sarri che vorrebbe un uomo che faccia da collante tra società e squadra. Peruzzi si sarebbe detto lusingato dall’offerta ma al momento tentenna perchè vorrebbe un ruolo più operativo e non solo di rappresentanza, motivo dell’addio consumatosi due anni fa. La trattativa comunque prosegue: per convincerlo Lotito a tempo fino al ritiro di Auronzo, in programma il prossimo 11 luglio.