L’estate di Sarri: dopo il ritiro di Auronzo, la Lazio vola in Germania

La Lazio partirà per Auronzo di Cadore il 10 luglio per restarci fino al 28, poi volerà in Germania, a Marienfeld

L’avventura di Sarri sulla panchina della Lazio inizia dal ritiro di Auronzo di Cadore. La squadra preparerà la stagione all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo dal 10 al 28 luglio, poi qualche giorno di relax e di nuovo a lavoro.

Come riporta il Corriere dello Sport, la società – con tutta probabilità – sceglierà nuovamente Marienfeld, in Germania, per rimanerci almeno una settimana e disputare un’amichevole. La Lazio si è allenata in terra teutonica già nel 2014, nel 2018 e nel 2019 e tutte tre le volte ha centrato la Champions League.