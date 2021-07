Criscitiello: «Lazio squadra giusta per Sarri, i tifosi si leccheranno i baffi»

Michele Criscitiello – direttore di Sportitalia e Tuttomercato – ha commentato l’imminente avventura di Sarri sulla panchina della Lazio

Michele Criscitiello – direttore di Tuttomercato e Sportitalia – ha commentato l’imminente avventura di Sarri sulla panchina biancoceleste, nel suo editoriale:

«Sta per iniziare anche l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ed è sicuramente la partita più interessante alla quale possiamo assistere. Più divertente anche di Mourinho con la Roma. Sarri potrà fare benissimo. Ha fame, voglia e capacità per lavorare come in pochi sanno fare. E la Lazio è la società giusta per lui, nonostante le tante dicerie su Lotito. Il Presidente fa lavorare bene i suoi allenatori e Sarri sicuramente saprà ripagare. Sarà, però, certamente una rivoluzione tecnica. Sarri non parla dall’addio alla Juventus. Non è mai stato banale e il calcio italiano avrebbe dovuto godersi un pò di più uno come Sarri, figlio della gavetta, arrivato dove merita con troppo ritardo. Il tempo per rimediare c’è e i tifosi della Lazio avranno da leccarsi i baffi in una stagione dove il pubblico dovrà tornare urgentemente negli stadi».