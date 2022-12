Lazio, ripresa a Formello: Sarri recupera tutti gli infortunati. Le ultime

Ripresa delle attività in casa Lazio: Sarri recupera tutti gli infortunati. Venerdì la prima seduta d’allenamento

Ripresa delle attività in casa Lazio. Oggi a Formello si sono presentati tutti i giocatori tranne Milinkovic-Savic e Vecino (impegnati in Qatar) che hanno sostenuto test di forza isometrica e test di Mognoni. Il tutto è andato in scena tra le 10 e le 19.

Sarri ha potuto riabbracciare finalmente l’intera rosa, compresi gli infortunati di novembre: Patric, Lazzari, Zaccagni e Immobile. Tutti recuperati in vista della ripresa del campionato fissata per gennaio. Per domani sono stati fissati i test cardiopolmonari, doppia seduta invece venerdì e sabato, singola domenica mattina.