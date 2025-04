Condividi via email

Lazio, il Club ricorda sui social la vittoria in Coppa Italia nel 2009: le immagini del match contro la Juventus

La Lazio nel 2009 percorse un percorso straordinario in Coppa Italia anche grazie ad un attaccante straordinario come Mauro Zarate. Il centravanti biancoceleste, che decise la finale contro la Sampdoria (finita 1-1 con reti sua e di Pazzini) segnò anche nella sfida contro la Juventus proprio nel giorno del 23 aprile, come oggi.

A ricordare quella rete è stato il Club attraverso i propri canali social che ha mostrato le immagini di quella bellissima rete segnata dal proprio bomber. Il video: