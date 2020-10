Lazio, Reina: «Uniti è più facile». Acerbi: «Il carattere visto con l’Inter sempre»

Dopo il pareggio con l’Inter, sui social arrivano le riflessioni dei giocatori della Lazio.

Messaggi via social dopo il pareggio contro l’Inter. «Uniti è più facile. Gruppo. Squadra. Ripartiamo da questo secondo tempo». Pere Reina, secondo portiere della Lazio, indica la rotta da seguire con un post su Instagram dopo l’1-1 di ieri. Stato d’animo simile per Francesco Acerbi, autore dell’assist per il pari firmato da Milinkovic: «Il carattere di oggi, sempre!». Più “lunga” l’analisi di Patric: «Partita molto dura contro una grande squadra come l’Inter, peccato per il pareggio dopo un grande secondo tempo, ripartiamo da qui».

.