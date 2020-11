Lazio, Reina: «Giornata no, rialziamoci per mercoledì» FOTO

La Lazio perde sul campo dell’Olimpico contro l’Udinese. Al termine del match, è Pepe Reina a lanciare un messaggio alla squadra

Reina ha visto la Lazio perdere dalla panchina. I tre punti persi e i tre gol presi pesano tanto sul morale della squadra, chiamata già a pensare alla gara di mercoledì contro il Borussia. Nonostante il portiere non sia sceso in campo, ha voluto dare un incoraggiamento da vero leader ai compagni: «Giornata NO…rialziamoci già per mercoledì!! 💪🏻 Insieme ed ancora più uniti di prima!!».