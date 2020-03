Lazio, la Regione ringrazia Acerbi per l’appello social

Acerbi, sui social, ha chiesto ai suoi followers di andare a donare il sangue. La Regione Lazio ha ringraziato pubblicamente il giocatore

Oggi Acerbi si è rivolto a tutti suoi seguaci per sensibilizzarli sull’argomento delle donazioni di sangue.

In questo momento difficile, si stanno adoperando molte sacche di sangue e le riserve stanno per finire. Perciò chi può deve aiutare i più bisognosi.In serata è arrivata la risposta social della Regione Lazio, che ha ringraziato pubblicamente il Leone per il supporto e la divulgazione del messaggio. Il difensore biancoceleste, quando può, cerca sempre di aiutare a divulgare messaggi importanti.

Grazie a Francesco Acerbi che ha donato il sangue Grazie davvero a Francesco Acerbi, calciatore della S.S. Lazio. Anche lui condivide il nostro appello per la donazione di sangue. Andiamo a donare, un piccolo gesto che può aiutare tante persone: https://www.salutelazio.it/donare-il-sangue Gepostet von Regione Lazio am Samstag, 14. März 2020